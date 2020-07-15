Одесского полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетней - ГБР
Преступление было совершено еще в феврале
Одесскому полицейскому сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней. На момент совершения преступления подозреваемый работал инспектором сектора ювенальной превенции. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
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По информации ГБР, подозреваемый работал в Таировском отделении полиции Киевского отдела полиции в Одессе.
По версии следствия, полицейский познакомился с несовершеннолетней девушкой, когда ее мать обратилась в полицию с заявлением об ее исчезновении после очередного конфликта. Правоохранители тогда составили в отношении матери административный протокол, а с ее дочерью провели беседу.
"11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта", - сказано в сообщении.
Через несколько дней девушка решилась рассказать о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в полицию.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, сейчас продолжается расследование дела об изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области. Подозреваются двое полицейских.
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