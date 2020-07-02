Пытки в полиции Кагарлыка. Под подозрение попали еще двое полицейских - фото

Кагарлыцкое отделение полиции (Фото: пресс-служба Нацполиции)

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в пытках оперуполномоченному Кагарлыцкого отделения полиции и еще одному полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В ГБР уточнили, что после начала расследования дела об изнасиловании, к ним стали обращаться другие лица с сообщениями о пытках в отделении полиции Кагарлыка.

В частности, оперуполномоченный, как заявляют в ГБР, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года, по указу начальника держал руки потерпевшей в момент, когда тот надел противогаз на женщину и с целью получения обличительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку. Оперуполномоченному сообщили о подозрении по ч.2 ст.127 УК (истязание, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Также в ГБР говорят, что в начале января 2020 года работники отделения, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух человек, чтобы получить признание в совершении краж. Следователи ГБР заявляют, что подозреваемые били потерпевших, вывозили их в багажнике авто за пределы города, применяли к ним электрический ток и приковывали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня.

Подозреваемый начальник одного из секторов полиции Кагарлыка в мае 2020, как заявляют в ГБР, также избил еще одного человека, который получил телесные повреждения средней степени тяжести.

"По этим фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику отделения и задержанным в мае, которые сейчас содержатся в Киевском СИЗО. Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении четырем работниками Кагарлицкого отделения полиции", - заявляют в ГБР, уточняя, что подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

Позже в деле появился еще один потерпевший.

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не предоставлена физическая защита". 22 июня адвокат потерпевшей Злата Симоненко заявила , что Погребицкой "

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