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Изнасилование в Кагарлыке: пострадавшей до сих пор не дали госохрану

Изнасилование в Кагарлыке: пострадавшей до сих пор не дали госохрану - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
22.06.2020, 19:03

По словам адвоката, охрана не предоставлена, несмотря на обращение в полицию

Жертве изнасилования полицейскими в Кагарлыке сих пор не предоставили государственную охрану. Об этом Громадському радіо сообщила адвокат пострадавшей Злата Симоненко.

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"До сегодняшнего дня ей не предоставлена физическая защита", - сказала она.

По словам Симоненко, с соответствующей просьбой обращались к Нацполиции.

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
  • 26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.
  • 30 мая по результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полицииуволили десять сотрудников полиции.



Вадим Ребрина
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