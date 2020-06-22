Изнасилование в Кагарлыке: пострадавшей до сих пор не дали госохрану

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

Жертве изнасилования полицейскими в Кагарлыке сих пор не предоставили государственную охрану. Об этом Громадському радіо сообщила адвокат пострадавшей Злата Симоненко.

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"До сегодняшнего дня ей не предоставлена физическая защита", - сказала она.

По словам Симоненко, с соответствующей просьбой обращались к Нацполиции.

25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

Позже в деле появился еще один потерпевший.

26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.

о результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволили десять сотрудников полиции. 30 мая п





