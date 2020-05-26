Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Изнасилование в полиции Кагарлыка. Двум полицейским сообщили о подозрении

Изнасилование в полиции Кагарлыка. Двум полицейским сообщили о подозрении - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
26.05.2020, 14:05

Следователи ГБР сообщили о подозрении двум полицейским, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины

Следователи Госбюро расследований в Киеве сообщили о подозрении двум правоохранителям Кагарлыцкого отделения полиции, которых подозревают в изнасиловании и избиении женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оперуполномоченного полиции подозревают в изнасиловании, совершенном группой лиц, а начальника одного из секторов подозревают в соучастии в изнасиловании, превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием. 

В ГБР заявляют, что в ночь с 23 на 24 мая полицейские в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля. В ГБР говорят, что эти же полицейские избили мужчину, который находился в помещении отделения, а также угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били дубинками по голове, одевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. 

Подозреваемым грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

  • Вчера, 26 мая 2020 года, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
  • Сегодня в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. 
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
полиция изнасилование гбр Кагарлык
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 