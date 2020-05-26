Изнасилование в полиции Кагарлыка. Двум полицейским сообщили о подозрении

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Следователи Госбюро расследований в Киеве сообщили о подозрении двум правоохранителям Кагарлыцкого отделения полиции, которых подозревают в изнасиловании и избиении женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оперуполномоченного полиции подозревают в изнасиловании, совершенном группой лиц, а начальника одного из секторов подозревают в соучастии в изнасиловании, превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием.

В ГБР заявляют, что в ночь с 23 на 24 мая полицейские в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля. В ГБР говорят, что эти же полицейские избили мужчину, который находился в помещении отделения, а также угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били дубинками по голове, одевали противогаз и стреляли из пистолета над головой.

Подозреваемым грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении. Вчера, 26 мая 2020 года, задержали

Позже в деле появился еще один потерпевший.

Сегодня в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских.