В Киевской области двух полицейских подозревают в изнасиловании женщины

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сотрудники внутренней безопасность Нацполиции задержали двух правоохранителей Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям были причастны сотрудники полиции.

Эту информацию начали отрабатывать сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции. "Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества", - подчеркнули в пресс-службе

Задержанные полицейские находятся в изоляторе временного содержания. Начато уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса (изнасилование).

Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава Кагарлицкого отдела полиции.

Волынской области полицейские по подозрению в групповом изнасиловании 22-летней женщины задержали троих мужчин. 21 ноября в