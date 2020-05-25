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В Киевской области двух полицейских подозревают в изнасиловании женщины

В Киевской области двух полицейских подозревают в изнасиловании женщины - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
25.05.2020, 11:38

Двух подозреваемых полицейских задержали, их подразделение расформировали

Сотрудники внутренней безопасность Нацполиции задержали двух правоохранителей Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям были причастны сотрудники полиции.

Эту информацию начали отрабатывать сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции. "Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества", - подчеркнули в пресс-службе

Задержанные полицейские находятся в изоляторе временного содержания. Начато уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса (изнасилование).

Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава Кагарлицкого отдела полиции.

  • 21 ноября в Волынской области полицейские по подозрению в групповом изнасиловании 22-летней женщины задержали троих мужчин.

Арина Толина
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Игорь Клименко изнасилование полицейские киевская область
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