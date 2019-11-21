За групповое изнасилование женщины полиция задержала трех мужчин

Преступление (фото - Depositphotos) Фото: Depositphotos

В Волынской области полицейские по подозрению в групповом изнасиловании 22-летней женщины задержали троих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области.

Следователи заявляют, что они якобы установили причастность к групповому изнасилованию потерпевшей 18-летнего, 20-летнего и 30-летнего жителей области.

"Известно, что один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством", - заявляют в Нацполиции.

Задержанным грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

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