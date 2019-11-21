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За групповое изнасилование женщины полиция задержала трех мужчин

За групповое изнасилование женщины полиция задержала трех мужчин - Фото
Преступление (фото - Depositphotos) Фото: Depositphotos
21.11.2019, 13:33

Задержанным грозит от семи до 12 лет тюрьмы

В Волынской области полицейские по подозрению в групповом изнасиловании 22-летней женщины задержали троих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области. 

Следователи заявляют, что они якобы установили причастность к групповому изнасилованию потерпевшей 18-летнего, 20-летнего и 30-летнего жителей области. 

"Известно, что один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством", - заявляют в Нацполиции.  

Задержанным грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

  • 6 ноября спецназ задержал криминального авторитета: угонял элитные авто.

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Нацполиция изнасилование
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