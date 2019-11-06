Спецназ "взял" криминального авторитета: угонял элитные авто

Фото - пресс-служба Нацполиции

В Херсоне полиция задержала подозреваемых якобы в угоне автомобилей элитных марок. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следствие установило, что одним из возможных угонщиков является "известный в местных криминальных кругах гражданин во главе со "смотрящим" на свободе за Херсоном".

Задержанные специализировались только на авто престижных марок.

Подозреваемые угнали у женщины авто Range Rover, а через несколько дней связались и договорились о его возвращении за отдельную сумму денег. Сотрудники управления уголовного розыска при поддержке спецназа задержали подозреваемых во время возвращения угнанного автомобиля. Было установлено, что этой деятельностью задержанные занимаются уже не менее двух лет.

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на €10 млн - видео. В июле в Киевской области прошли массовые задержания членов преступной группы.

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