КОРД задержал 10 членов ОПГ фальшивомонетчиков: фото

Фото - пресс-служба Нацполиции

Сотрудники Нацполиции в Черновцах задержали возможных членов организованной преступной группировки, которая якобы занималась подделкой денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Задержаны 10 человек, возрастом от 19 до 39 лет. Организатором группы якобы является 19-летний житель Черновцов.

Расследование длилось на протяжение года.

3 ноября сотрудники КОРДа задержали возможного организатора группы и ее одного участника после очередного сбыта поддельных $2500.

Во время обыска автомобиля задержанных, было изъято $27 500 c признаками подделки.

Также полицейские провели ряд обысков по местам проживания и автомобилях возможных участников ОПГ, а также лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Изъято $62 000, из которых половина - с признаками подделки.

Также изъяты 5500 евро, 166 000 гривень, оружие и боеприпасы.

В марте СБУ в Закарпатье задержала людей с героином на €10 млн - видео.

на €10 млн - видео. В июле в Киевской области прошли массовые задержания членов преступной группы.

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