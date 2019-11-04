КОРД задержал 10 членов ОПГ фальшивомонетчиков: фото

Сотрудники Нацполиции в Черновцах задержали возможных членов организованной преступной группировки, которая якобы занималась подделкой денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Задержаны 10 человек, возрастом от 19 до 39 лет. Организатором группы якобы является 19-летний житель Черновцов.
Расследование длилось на протяжение года.
3 ноября сотрудники КОРДа задержали возможного организатора группы и ее одного участника после очередного сбыта поддельных $2500.
Во время обыска автомобиля задержанных, было изъято $27 500 c признаками подделки.
Также полицейские провели ряд обысков по местам проживания и автомобилях возможных участников ОПГ, а также лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
Изъято $62 000, из которых половина - с признаками подделки.
Также изъяты 5500 евро, 166 000 гривень, оружие и боеприпасы.
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