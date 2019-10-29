Полицейские "взяли" неизвестных: продавали чужую квартиру - видео

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Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Столичные полицейские задержали группу лиц, которые якобы пробовали продать чужое жилье за $30 000. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Организатором группы, по информации следствия, оказался 35-летний организатор, который должен был находиться под домашним арестом за совершение аналогичного преступления. 

Также ему помогали 55-летняя женщина и 44-летний мужчина.

На месте событий полицейские изъяли вещественные доказательства: документы на право собственности на недвижимость и другие подделанные документы, а также мобильные телефоны.

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Теги: Нацполиция
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