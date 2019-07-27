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В Киевской области - массовые задержания членов преступной группы

В Киевской области - массовые задержания членов преступной группы - Фото
Фото: depositphotos.com
27.07.2019, 10:10

В Белой Церкви полиция проводит обыски и задержания членов преступной группировки, работает спецназ

В Белой Церкви в Киевской области проводится задержание членов преступной организации. Об этом сообщил руководитель управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

"В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже", - заявил Небытов.

Он также обратился к жителям города с просьбой "с пониманием относиться к ограничительным мерам".

25 июля в Киеве правоохранители задержали шесть человек по подозрению в нападении на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони. Оперативник вмешался в ссору между молодыми людьми, а те набросились на него с кулаками и ударили бутылкой по голове. 

В полиции говорят, что среди задержанных есть несовершеннолетние и лица с уголовным прошлым.

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Нацполиция белая церковь
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