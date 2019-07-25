Вмешался в ссору. В Киеве шестеро напали на полицейского: видео

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Пострадавший в больнице, у него сотрясение мозга

В Киеве правоохранители задержали шесть человек по подозрению в нападении на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что оперативник вмешался в ссору между молодыми людьми, а те набросились на него с кулаками и ударили бутылкой по голове. Полицейский рассказал, что сделал предупредительный выстрел в асфальт из травматического оружия, а потом потерял сознание от удара. Нападавшие забрали у него оружие и сумку с личными вещами и разбежались.

Сообщается, что ночью 25 июля в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Маршала Малиновского происходит драка и слышны выстрелы. Приехавшие на вызов патрульные отвезли пострадавшего в больницу. Сотрудники уголовного розыска нашли неподалеку похищенное оружие и сумку с документами.

В полиции говорят, что обнаружили и задержали шесть человек, которые могут быть причастны к этому инциденту, среди задержанных есть несовершеннолетние и лица с уголовным прошлым.

Начаты уголовные производства по статьям о разбое и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Продолжается розыск для установления других лиц, причастных к преступлению, и всех обстоятельств происшествия.

Сегодня, 25 июля, экс-начальника Одесского областного управления Нацполиции генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина задержали сотрудники НАБУ и полицейские - по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

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Теги: киев, оболонь, полиция, нападение, драка
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