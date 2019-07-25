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В Одессе задержан экс-начальник местной Нацполиции Головин

В Одессе задержан экс-начальник местной Нацполиции Головин - Фото
Дмитрий Головин (фото - скриншот видео)
25.07.2019, 11:15

Генерала МВД Дмитрия Головина и его бывшего заместителя - полковника Константина Гейко - задержали сотрудники НАБУ и Нацполиции

Экс-начальника Одесского областного управления Нацполиции генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина сегодня, 25 июля, задержали сотрудники НАБУ и полицейские. Об этом сообщают в Facebook его бывшие коллеги.

"Ему инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 УК. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - указывает Нацполиция.

Как пишет Думская, задержан также экс-заместитель Головина полковник Константин Гейко.

Сегодня им обоим должны избрать меру пресечения.

Головина назначили в ноябре 2016 года после того, как генерал Гиорги Лорткипанидзе заявил, что уходит в отставку. В апреле этого года Головин покинул пост, а ГУ Нацполиции в Одесской области возглавил экс-начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

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Нацполиция дмитрий головин константин гейко
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