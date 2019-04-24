Одесскую полицию возглавил генерал из Харькова

Олег Бех (фото - npu.gov.ua)

Главное управление Национальной полиции в Одесской области возглавил бывший начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области, генерал полиции третьего ранга Олег Бех. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Беха коллективу полиции Одесской области представили первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой и глава Нацполиции Сергей Князев.

Реклама

Дмитрий Головин покинул пост главы полиции Одесской области по состоянию здоровья, заявил Яровой.

По информации полиции, Бех проходит службу в органах внутренних дел с сентября 1993 года. За это время он возглавлял отдел по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах центрального антикоррупционного бюро МВД, управление по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ивано-Франковской, Николаевской и Одесской областях. Также он был советником главы Нацполиции, возглавлял полицейские главки в Полтавской и Харьковской областях.

Вчера начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку. На вопрос, связано ли его решение со сменой власти в стране, он сказал: "Без комментариев".