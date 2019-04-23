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23.04.2019, 22:59

Руководитель полиции Одесской области заявил об отставке

Руководитель полиции Одесской области заявил об отставке - Фото
Дмитрий Головин (фото - Facebook Головина)

На вопрос, связано ли его решение со сменой власти в стране, он сказал: "Без комментариев".

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Начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку. Об этом он сообщил в комментарии Hromadske.

По его словам, сегодня, 23 апреля, он написал рапорт на увольнение по собственному желанию.

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"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", - сообщил Головин.

На вопрос, связано ли его решение со сменой власти в стране, он сказал: "Без комментариев".

Сегодня глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уйдет с должности сразу после инаугурации Владимира Зеленского

Ранее глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко заявил, что подал заявление об отставке.

Также президенту Петру Порошенко заявление об освобождении должности председателя Закарпатской облгосадминистрации по собственному желанию подал Геннадий Москаль.

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Теги: полиция, одесса, дмитрий головин
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