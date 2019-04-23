Москаль уходит в отставку: фото заявления

Геннадий Москаль (фото - LIGA.net)

Геннадий Москаль подал президенту Петру Порошенко заявление об освобождении должности председателя Закарпатской облгосадминистрации по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"В соответствии с абзацем 2 статьи 8 закона о местных госадминистрациях, главы местных госадминистраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабмина на срок полномочий президента Украины", - говорится в заявлении.

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По ст. 9 закона о полномочия глав местных госадминистраций прекращаются президентом.

Фото: carpathia.gov.ua

"Согласно пункту 9 части 1-й статьи 9 закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской облгосадминистрации по собственному желанию", - отмечается в заявлении.

15 июля 2015 года главой Закарпатской ОГА был назначен Геннадий Москаль.