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23.04.2019, 18:21

Еще один губернатор анонсировал свою отставку

Еще один губернатор анонсировал свою отставку - Фото
Фото: facebook.com/stepanbarna

Степан Барна заявил, что будет "категорически, принципиально стоять на позициях недопущения реванша"

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Глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уйдет с должности сразу после инаугурации Владимира Зеленского. Видеообращение опубликовано в Facebook Барны.

Он заявил, что будет максимально помогать тем, кто намерен развивать Украину, при этом отметив, что будет "категорически, принципиально стоять на позициях недопущения реванша, недопущения в украинскую политику тех людей, которые уничтожали Украину".

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Ранее глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко заявил, что подал заявление об отставке.

Также президенту Петру Порошенко заявление об освобождении должности председателя Закарпатской облгосадминистрации по собственному желанию подал Геннадий Москаль.

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Теги: отставка, Зеленский, степан барна
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