Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.04.2019, 22:23

Глава Николаевской ОГА подал в отставку: Должен уйти с Порошенко

Глава Николаевской ОГА подал в отставку: Должен уйти с Порошенко - Фото
Алексей Савченко (скриншот с видео)

При этом Алексей Савченко отметил, что никаких политических амбиций у него нет

Реклама
Реклама

Глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко подал заявление об отставке. Об этом он заявил в эфире Hromadske.

"Я считают, что так должен сделать каждый глава областной государственной администрации - это во-первых. Во-вторых, мы стоя должны поблагодарить действующего президента Петра Порошенко... несмотря на все те вещи, которые происходили вокруг нас. Я должен уйти вместе с ним", - сказал Савченко.

Реклама

При этом он отметил, что никаких политических амбиций у него нет.

По результатам обработки 99,85% электронных протоколов, Петр Порошенко набирает 24,46% голосов избирателей, Владимир Зеленский – 73,22%.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары будут "в конструктивной оппозиции" к Зеленскому.

Отправить:
Распечатать:
Теги: порошенко, выборы, Николаев, алексей савченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 