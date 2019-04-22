Глава Николаевской ОГА подал в отставку: Должен уйти с Порошенко

Алексей Савченко (скриншот с видео)

Глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко подал заявление об отставке. Об этом он заявил в эфире Hromadske.

"Я считают, что так должен сделать каждый глава областной государственной администрации - это во-первых. Во-вторых, мы стоя должны поблагодарить действующего президента Петра Порошенко... несмотря на все те вещи, которые происходили вокруг нас. Я должен уйти вместе с ним", - сказал Савченко.

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При этом он отметил, что никаких политических амбиций у него нет.

По результатам обработки 99,85% электронных протоколов, Петр Порошенко набирает 24,46% голосов избирателей, Владимир Зеленский – 73,22%.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары будут "в конструктивной оппозиции" к Зеленскому.