Изнасилование в полиции Кагарлыка. В деле появился еще один потерпевший

Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Полицейские городского отделения Кагарлыка Киевской области, подозреваемые в избиении и изнасиловании женщины, в ту же ночь избили и применили пытки к мужчине в помещении отделения полиции. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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По предварительной информации ГБР, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Полицейский, по данным ГБР, надевал на женщину противогаз, применял наручники и стрелял над головой из табельного оружия. После этого полицейский несколько раз изнасиловал потерпевшую, отметили в бюро.

"Кроме того правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа", - говорится в сообщении.

Кто этот мужчина, и почему он находился в отделении полиции, в ГБР не уточняют.

Досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 УК), пытки (ст. 127 УК) и превышения служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК).

Замначальника полиции Киевской области Андрей Небытов назвал подозреваемых "выродками".

"Двое полицейских поиздевались над мужчиной и женщиной прямо в полицейском отделении. Садизм в чистом виде. Два "выродка", которые за свою службу в правоохранительных органах ничего существенного не сделали, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника", - написал Небытов в Facebook.

Сегодня задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении.

Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил подозреваемых полицейских, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава Кагарлыкского отдела полиции.