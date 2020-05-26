Изнасилование в полиции. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о хронологии задержания полицейских городского отделения Кагарлыка Киевской области, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в 24 мая в 18:47. Уже через полчаса, в 19:15, были установлены личности подозреваемых, а в 19:40 их задержали. На место преступления приехали сотрудники Госбюро расследований.

В 08:00 на следующий день глава Нацполиции Игорь Клименко расформировал Кагарлыцкий отдел полиции, отстранив его руководство и начальника Обуховского райотдела. В 10:23 утра пресс-служба Нацполиции сделала заявление о факте насилия и пыток, а также о задержании подозреваемых.

По мнению Геращенко, реакция полиции "была молниеносной". Он уверяет, что "так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит закон и совершит преступление".

"Их ждет суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок", - заявил он о подозреваемых и опубликовал фотографии, не скрыв их лица.

оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении. Вчера, 26 мая 2020 года, задержали

Позже в деле появился еще один потерпевший.