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Изнасилование в полиции. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания

Изнасилование в полиции. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
26.05.2020, 09:32

Заместитель главы МВД Антон Геращенко считает, что реакция правоохранителей на изнасилование в Кагарлыцком отделении полиции "была молниеносной"

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о хронологии задержания полицейских городского отделения Кагарлыка Киевской области, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины. Об этом он написал в Facebook

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По его словам, сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в 24 мая в 18:47. Уже через полчаса, в 19:15, были установлены личности подозреваемых, а в 19:40 их задержали. На место преступления приехали сотрудники Госбюро расследований.

В 08:00 на следующий день глава Нацполиции Игорь Клименко расформировал Кагарлыцкий отдел полиции, отстранив его руководство и начальника Обуховского райотдела. В 10:23 утра пресс-служба Нацполиции сделала заявление о факте насилия и пыток, а также о задержании подозреваемых.

По мнению Геращенко, реакция полиции "была молниеносной". Он уверяет, что "так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит закон и совершит преступление".

"Их ждет суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок", - заявил он о подозреваемых и опубликовал фотографии, не скрыв их лица. 

  • Вчера, 26 мая 2020 года, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
Владислав Сердюк
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полиция изнасилование антон геращенко Кагарлык
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