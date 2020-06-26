Кагарлык. Жертве до сих пор не провели медосмотр: полицейский отобрал паспорт

Жертва изнасилования полицейскими в Кагарлыке Неля Погребицкая (Фото: Скриншот из видео)

Жертве изнасилования полицейскими в Кагарлыке Неле Погребицкой до сих пор не провели медицинский осмотр, поскольку один из насильников отобрал у нее паспорт и идентификационный код, который ей до сих пор не восстановили. Об этом Погребицкая рассказала в интервью УП.

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"Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться - не знаю", - заявила она, добавив, что из-за отсутствия паспорта и кода она не может поехать в больницу.

"А еще ж врачи не хотели смотреть в Кагарлыке меня. И в Обухове не хотели. Говорю, у меня тут живот режет, болит, то они только так, потрогали и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией", - рассказала Погребицкая.

Жертва, отвечая на вопрос о том, когда ей сделали осмотр, заявила: "Я не ходила еще, так и не ходила, тут не хотят делать, потому что нет документов, ничего".

25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

Позже в деле появился еще один потерпевший.

26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.

не предоставлена физическая защита". 22 июня адвокат потерпевшей Злата Симоненко заявила , что Погребицкой "

25 июня в МВД пообещали жертве круглосуточную охрану.