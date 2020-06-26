Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кагарлык. Жертве до сих пор не провели медосмотр: полицейский отобрал паспорт

Кагарлык. Жертве до сих пор не провели медосмотр: полицейский отобрал паспорт - Фото
Жертва изнасилования полицейскими в Кагарлыке Неля Погребицкая (Фото: Скриншот из видео)
26.06.2020, 11:50

Жертва изнасилования полицейскими в Кагарылке Неля Погребицкая заявляет, что ей до сих пор не провели медосмотр из-за отсутствия документов

Жертве изнасилования полицейскими в Кагарлыке Неле Погребицкой до сих пор не провели медицинский осмотр, поскольку один из насильников отобрал у нее паспорт и идентификационный код, который ей до сих пор не восстановили. Об этом Погребицкая рассказала в интервью УП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться - не знаю", - заявила она, добавив, что из-за отсутствия паспорта и кода она не может поехать в больницу. 

"А еще ж врачи не хотели смотреть в Кагарлыке меня. И в Обухове не хотели. Говорю, у меня тут живот режет, болит, то они только так, потрогали и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией", - рассказала Погребицкая.

Жертва, отвечая на вопрос о том, когда ей сделали осмотр, заявила: "Я не ходила еще, так и не ходила, тут не хотят делать, потому что нет документов, ничего". 

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
  • 26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.
  • 22 июня адвокат потерпевшей Злата Симоненко заявила, что Погребицкой "не предоставлена физическая защита". 
  • 25 июня в МВД пообещали жертве круглосуточную охрану.
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
полиция изнасилование документы Кагарлык неля погребицкая
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 