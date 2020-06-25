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Изнасилование в полиции Кагарлыка. В МВД пообещали жертве круглосуточную охрану

Изнасилование в полиции Кагарлыка. В МВД пообещали жертве круглосуточную охрану - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
25.06.2020, 17:13

В МВД говорят, что Неля Погребицкая ранее просила предоставить ей охрану "при необходимости и во время судебных заседаний"

В МВД заявили, что жертва изнасилования в Кагарлыке Неля Погребицкая не просила полицию предоставить ей круглосуточную охрану, но готовы это сделать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сейчас по заявлению потерпевшей охрана предоставляется "при необходимости и на время судебных заседаний". В ее доме установлена тревожная кнопка для вызова полицейских, проинформировали в МВД.

"В собственноручно написанном заявлении потерпевшая указала на необходимость обеспечения ей мер безопасности "при необходимости и во время судебных заседаний". Поэтому для немедленного вызова полицейских женщина может воспользоваться тревожной кнопкой (специальным средством оповещения об опасности), которая установлена у нее дома", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по словам Анастасии Радиной, депутата от Слуги народа, которая участвовала сегодня в пресс-конференции вместе с пострадавшей, Погребицкая нуждается именно в круглосуточной охране, которую ей якобы обещали предоставить еще месяц назад. Пресс-конференция состоялась до заявления МВД.

По словам депутата, "тревожная кнопка" неэффективна, так как отделение полиции находится в 130 км от дома потерпевшей.

"Сейчас мы слышим от полиции отговорки, что, мол, охраняемое лицо должно обеспечить им мягкий диванчик и питание", - сказала Радина. После пресс-конференции ее участницы планировали направиться в МВД, чтобы требовать для потерпевшей круглосуточной охраны. 

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
  • 26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.
  • 22 июня адвокат потерпевшей Злата Симоненко заявила, что Погребицкой "не предоставлена физическая защита". 
Вадим Ребрина
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полиция изнасилование мвд неля погребицкая
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