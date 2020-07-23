Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.07.2020, 13:42

Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото

1 / 15
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фотоВоенные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото

По данным военных, запечатленные на фото оккупанты принимали участие в окружении дебальцевской группировки сил АТО

Военные из 93-й бригады Вооруженных Сил Украины показали фото боевиков из батальона "Призрак" гибридных войск России, которые с 2014 года оккупируют часть Донбасса. Снимки выложены в Facebook в/ч.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Похожие фотографии "настоящих украинцев Донбасса, восставших гражданской войной против киевской хунты" вы, вероятно, видели много раз. Но именно эти фото недавно были конфиденциальными - их нашим разведчикам с оккупированной территории передали недавно вместе с архивом боевиков батальона "Призрак", - пишут в бригаде.

Читайте также: Казни в Иловайске и Дебальцево. Гааге сообщили о преступлениях РФ

По мнению бойцов, такое фото – очередное доказательство того, что Россия регулярно направляет кадровых военных и оружие на Донбасс через неконтролируемій участок государственной границы.

  • 11-12 февраля 2015 года Украина, ФРГ и Франция заключали со страной-оккупантом РФ соглашение о перемирии в Донбассе. В мемуарах тогдашний президент Франции Франсуа Олланд пишет, что российский лидер Владимир Путин угрожал пятому президенту Петру Порошенко "окончательно раздавить" ВСУ в Донбассе.
  • Несмотря на договоренность о прекращении огня с 15 февраля, гибридные войска РФ еще несколько продолжали массированно атаковать и окружать группировку украинских войск на Дебальцевском плацдарме. Кремлевские наемники ЧВК Вагнера также участвовали в штурме плацдарма (раздва и три).
  • Чтобы избежать образования "котла", было принято решение об отступлении в направлении Артемовска (ныне Бахмут). 18 февраля начался прорыв и вывод подразделений ВСУ. Как уходили войска - на фото.
  • Военные историки полагают, что число потерь ВСУ увеличилось из-за того, что некоторые политики, знавшие о начале операции по выводу войск, слили эту информацию в СетьПолный список погибших у Дебальцево показали в четвертую годовщину операции.

Фото: архив пресс-службы 93-й бригады ВСУ

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: война, Донбасс, оккупация, 93 бригада
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
День ВМС. В акватории Одессы прошли корабли украинского флота – фоторепортаж
День ВМС. В акватории Одессы прошли корабли украинского флота – фоторепортаж
В Николаеве утром самопроизвольно поднялся разводной мост – фото, видео
В Николаеве утром самопроизвольно поднялся разводной мост – фото, видео
В МВД показали фото изъятого у луцкого террориста оружия
В МВД показали фото изъятого у луцкого террориста оружия
Материалы по теме
Хроника войны России против Украины: июль 2020 года
Хроника Хроника войны России против Украины: июль 2020 года
Можно будет стрелять в ответ, но все сложно. ОБСЕ – о перемирии с 27 июля
Политика Можно будет стрелять в ответ, но все сложно. ОБСЕ – о перемирии с 27 июля
Популярное
фото/видео
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото
В Германии фермеры создали гигантский портрет Бетховена из подсолнухов - видео
В Германии фермеры создали гигантский портрет Бетховена из подсолнухов - видео 12:14
Древние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фото
Древние амфоры. Археологи нашли под Запорожьем артефакты греков и скифов – фото 11:25
Во Франции дети выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара. Их ловили соседи - видео
Во Франции дети выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара. Их ловили соседи - видео 10:50
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 