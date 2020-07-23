Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото

Военные из 93-й бригады Вооруженных Сил Украины показали фото боевиков из батальона "Призрак" гибридных войск России, которые с 2014 года оккупируют часть Донбасса. Снимки выложены в Facebook в/ч.

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"Похожие фотографии "настоящих украинцев Донбасса, восставших гражданской войной против киевской хунты" вы, вероятно, видели много раз. Но именно эти фото недавно были конфиденциальными - их нашим разведчикам с оккупированной территории передали недавно вместе с архивом боевиков батальона "Призрак", - пишут в бригаде.

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По мнению бойцов, такое фото – очередное доказательство того, что Россия регулярно направляет кадровых военных и оружие на Донбасс через неконтролируемій участок государственной границы.

Фото: архив пресс-службы 93-й бригады ВСУ