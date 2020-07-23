Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото

Военные из 93-й бригады Вооруженных Сил Украины показали фото боевиков из батальона "Призрак" гибридных войск России, которые с 2014 года оккупируют часть Донбасса. Снимки выложены в Facebook в/ч.
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"Похожие фотографии "настоящих украинцев Донбасса, восставших гражданской войной против киевской хунты" вы, вероятно, видели много раз. Но именно эти фото недавно были конфиденциальными - их нашим разведчикам с оккупированной территории передали недавно вместе с архивом боевиков батальона "Призрак", - пишут в бригаде.
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По мнению бойцов, такое фото – очередное доказательство того, что Россия регулярно направляет кадровых военных и оружие на Донбасс через неконтролируемій участок государственной границы.
- 11-12 февраля 2015 года Украина, ФРГ и Франция заключали со страной-оккупантом РФ соглашение о перемирии в Донбассе. В мемуарах тогдашний президент Франции Франсуа Олланд пишет, что российский лидер Владимир Путин угрожал пятому президенту Петру Порошенко "окончательно раздавить" ВСУ в Донбассе.
- Несмотря на договоренность о прекращении огня с 15 февраля, гибридные войска РФ еще несколько продолжали массированно атаковать и окружать группировку украинских войск на Дебальцевском плацдарме. Кремлевские наемники ЧВК Вагнера также участвовали в штурме плацдарма (раз, два и три).
- Чтобы избежать образования "котла", было принято решение об отступлении в направлении Артемовска (ныне Бахмут). 18 февраля начался прорыв и вывод подразделений ВСУ. Как уходили войска - на фото.
- Военные историки полагают, что число потерь ВСУ увеличилось из-за того, что некоторые политики, знавшие о начале операции по выводу войск, слили эту информацию в Сеть. Полный список погибших у Дебальцево показали в четвертую годовщину операции.
Фото: архив пресс-службы 93-й бригады ВСУ