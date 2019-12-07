Казни в Иловайске и Дебальцево. Гааге сообщили о преступлениях РФ

Иловайск (фото - facebook.comandrey.dobrovolsky.3)

Международный уголовный суд принял информационное сообщение по военным преступлениям России во время боев за Иловайск и Дебальцево. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ).

Отмечается, что материалы включают данные о фактах внесудебных казней военнослужащих ВСУ представителями пророссийской группы Казачий союз "Область войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014-ом и Дебальцево в 2015 году.

Сообщается, что материалы будут рассмотрены Офисом прокурора МУС вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на востоке Украины в период 2014-2019 годов.

Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

Отмечается, что в представлении освещена и практику ведения боевых действий "чужими руками", то есть вовлечение Россией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований.

По данным ООН, с марта 2014-му до 31 октября 2019 вследствие войны на Донбассе погибли 13000 – 13200 человек.

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