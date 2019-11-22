Украина vs РФ. Трибунал в Гааге издал первый приказ по делу: фото

Елена Зеркаль (фото - ЕРА)

Арбитражный трибунал в Гааге сегодня издал первый процедурный приказ, которым утвердил правила назначения, регламент и график работы. Об этом сообщила замглавы МИД Елена Зеркаль на странице в Facebook.

Дело Украины против России, сообщает дипломат, с сегодняшнего дня называется "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей". По словам Зеркаль, для украинской стороны было важно зафиксировать в названии не только нарушение со стороны РФ, но и то, что дело касается моряков.

Также замглавы МИД рассказала, что РФ не удалось превратить дело в длительный процесс. Украина, по ее словам, имеет право комментировать возражения россиян и обращаться к арбитражу об их отклонении. "Наша позиция заключается в том, что решить вопрос юрисдикции по этому делу отдельно от рассмотрения фактов невозможно", - добавила она.

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Арбитраж, поясняет Зеркаль, должен определить, будет ли процесс разделен на две стадии (юрисдикционную и по сути). В случае разделения украинская сторона получит три месяца для подготовки ответов на возражения россиян. Если же разделения не произойдет, РФ будет должна подать свой контр-меморандум в течение полугода после вынесения решения об отклонении рассмотрения возражений на предыдущей стадии.

Зеркаль также отметила, что письменные позиции сторон, согласно решению арбитража, будут обнародованы в момент начала устных слушаний. Выступления агентов будут открытыми, а решения о доступе общественности к остальным слушаниям примут позже. России, поясняет дипломат, не удастся скрыть факты, свои нарушения и исказить историю.

Целью этого дела замглавы МИД назвала признание России страной, нарушающей международные иммунитеты, а также получение надлежащей компенсации.

Фото: Lana Zerkal/Facebook

19 июля Зеркаль заявляла , что м еждународные суды вроде масштабного процесса "Украина vs Россия" - это своего рода юридические Сталинградские битвы, которые дают стратегическое преимущество стороне, которая выиграет.

заявляла 8 ноября Cуд ООН признал свою юрисдикцию в деле "Украина vs РФ" - и перейдет к рассмотрению дела по существу.

21 ноября в Гааге начались слушания дела о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе.

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