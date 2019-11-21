Слушания в Гааге. Россия стремится сделать их закрытыми - Зеркаль

Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)

Россия стремится сделать слушания Морского трибунала в Гааге максимально закрытыми. Об этом по итогам первого дня слушаний сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

Дипломат пояснила, что Украина настаивает на том, что дело о захвате Россией моряков и кораблей в ноябре 2018-го являетя срочным: уголовные дела против украинцев агрессор продолжает. Говоря о возврате трех кораблей ВМС, Зеркаль напомнила о краже россиянами с них оборудования и документов.

"Трибунал должен положить конец этим продолжающимся нарушениям", - отметила она. И добавила, что РФ пытается выбороть больше времени для рассмотрения этого дела, как и в другом - о нарушении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

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По словам Зеркаль, сегодня в суде обменялись позициями и аргументами - согласия достичь не удалось. Завтра, отмечает замминистра, арбитраж должен принять правила процедуры своей деятельности с учетом сегодняшних слушаний и "собственного понимания".