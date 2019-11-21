Украина vs РФ. Что будут обсуждать на первых слушаниях в Гааге

Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)

В Гааге сегодня состоятся первые процессуальные слушания Морского трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских кораблей и 24 членов их экипажей (Украина против РФ) по Конвенции ООН по морскому праву, и Киев надеется на оперативное рассмотрение данного дела по существу. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге, сообщает Укринформ.

"Украина отстаивает позицию необходимости скорейшего рассмотрения дела по существу, несмотря на то, что предметом дела является один простой вопрос - вопиющее нарушение Россией фундаментального принципа международного обычного и морского права - абсолютного иммунитета военных судов и членов их экипажей", - отметила Зеркаль.

По ее словам, на слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, будут утверждаться процессуальные документы, в частности регламент Арбитражного трибунала.

"Хотя Россия пытается доказать, что она имела право захватить иностранные военно-морские суда и их экипажи, несмотря на их абсолютный иммунитет, предусматривающий запрет их захвата, удержания и осуществления в отношении их любой иностранной юрисдикции. Мы надеемся на мудрость и профессионализм членов Арбитражного трибунала, а также на оперативное рассмотрение дела по существу", - отметила заместитель главы МИД.

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