Зеркаль планирует уйти из МИД: Я отработала все свои задачи

Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что планирует завершить свою работу в МИД, и считает, что вместе со своей командой выполнила задачи, которые стояли перед ней. Об этом она рассказала в интервью ВВС News Украина.

Зеркаль сказала, что пять лет работала на должности замминистра: "Думаю, что я отработала все свои задачи... за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала".

Замминистра добавила, что ей осталось определиться по процедурным вопросам в Арбитражном трибунале по морскому праву в связи с захватом Россией 24 украинских моряков. Меморандумы в Международный суд ООН и арбитраж уже поданы, они рассматриваются судами.

Зеркаль сказала, что планирует завершать свою каденцию в МИД и двигаться дальше, но не хотела бы работать послом. По ее мнению, в стране есть много более интересных задач, в решении которых она может быть полезна.

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