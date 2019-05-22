С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль

Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

С сайта президента исчез указ о назначении экс-заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента.

Вечером 21 мая указ был опубликован под номером №309/2019. Сейчас за указом номер №308/2019 сразу следует указ №310/2019.

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Издание Украинская правда со ссылкой на источники в команде Зеленского сообщила, что Зеркаль отказалась от должности замглавы АП. Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.

Отмечается, что Зеркаль якобы соглашалась быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП.



Другой собеседник LIGA.net сообщил, что Зеркаль не захотела быть подчиненной Богдана. Сама Зеркаль на СМС не ответила.

Вечером 21 мая сообщалось, что президент Владимир Зеленский сделал ряд назначений на должности советников президента и заместителей главы Администрации президента Андрея Богдана.