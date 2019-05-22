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22.05.2019, 11:40

Зеленский подписал новый указ о Зеркаль, отменив предыдущий указ

Зеленский подписал новый указ о Зеркаль, отменив предыдущий указ - Фото
Владимир Зеленский, Елена Зеркаль (фото - АП)

Указом N315 Зеленский отменил указ N309 о назначении Зеркаль на пост замглавы АП

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Президент Владимир Зеленский издал указ N315/2019, которым отменил указ о назначении Елены Зеркаль на пост заместителя главы Администрации президента. Указ размещен на сайте АП.

"Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 N309 "О назначении Е. Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в нем.

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Ранее Зеркаль, которую вчера вечером назначили, а спустя час убрали указ об этом с сайта главы государства, сообщила, что вечером объяснит возникшее недоразумение. "Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - подчеркнула она.

Она признала, что "парадоксы с указом №309 порождают слухи и непонимание" и добавила - "вечером дам четкое объяснение".

Собеседник LIGA.net сообщил, что Зеркаль не захотела быть подчиненной назначенного вчера главой АП Андрея Богдана. Издание УП писало со ссылкой на источники у Зеленского, что она отказалась от должности, так как якобы соглашалась быть руководителем делегации Украины в международных судах "Украина vs РФ", а не замглавы АП. 

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Теги: Владимир Зеленский, елена зеркаль
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