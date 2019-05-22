Зеркаль заинтриговала курьезом с указом АП: Дело не в должности

Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

Заместитель главы МИД Елена Зеркаль, которую вчера вечером назначили замглавы Администрации президента при Владимире Зеленском, а спустя час убрали указ об этом с сайта главы государства, вечером объяснит возникшее недоразумение. Об этом она написала у себя в Facebook.

"Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - подчеркнула она.

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Она признала, что "парадоксы с указом №309 порождают слухи и непонимание" и добавила - "вечером дам четкое объяснение".

Собеседник LIGA.net сообщил, что Зеркаль не захотела быть подчиненной назначенного вчера главой АП Андрея Богдана. Издание УП писало со ссылкой на источники у Зеленского, что она отказалась от должности, так как якобы соглашалась быть руководителем делегации Украины в международных судах "Украина vs РФ", а не замглавы АП.

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