Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.05.2019, 10:34

Зеркаль заинтриговала курьезом с указом АП: Дело не в должности

Зеркаль заинтриговала курьезом с указом АП: Дело не в должности - Фото
Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

Вечером дипломат, которая отвечает за сопровождение в международных судах исков "Украина vs РФ", объяснит свою позицию о несостоявшемся назначении

Реклама
Реклама

Заместитель главы МИД Елена Зеркаль, которую вчера вечером назначили замглавы Администрации президента при Владимире Зеленском, а спустя час убрали указ об этом с сайта главы государства, вечером объяснит возникшее недоразумение. Об этом она написала у себя в Facebook.

"Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - подчеркнула она.

Реклама

Она признала, что "парадоксы с указом №309 порождают слухи и непонимание" и добавила - "вечером дам четкое объяснение".

Собеседник LIGA.net сообщил, что Зеркаль не захотела быть подчиненной назначенного вчера главой АП Андрея Богдана. Издание УП писало со ссылкой на источники у Зеленского, что она отказалась от должности, так как якобы соглашалась быть руководителем делегации Украины в международных судах "Украина vs РФ", а не замглавы АП. 

Читайте мнение: Референдум в обмен на бабло

Отправить:
Распечатать:
Теги: указ, назначение, елена зеркаль, администрация президента
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 