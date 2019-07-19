Зеркаль: Через кого коммуницируют Зеленский и Путин - неизвестно

Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

Министерство иностранных дел участвовало в подготовке телефонного разговора президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, но детали беседы узнало из СМИ. Об этом сообщила замглавы МИДа Елена Зеркаль в интервью Зеркалу недели.

Она уточнила, что МИД участвовал в организации беседы "в плане консультаций, назначения разговора".

Зеркаль подчеркнула, что имя коммуникатора, через которого происходит общение Зеленского и Путина, никому не известно.

"Но, судя по всему, дефицита в коммуникаторах нет. По крайней мере в тех, кто представляет себя как коммуникатора: очень много людей заявляют, что они могут быть каналами связи… Вопрос в том, насколько эти каналы прямые, эффективные и надежные", - сказала она.

11 июля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным. Президенты обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и договорились о продолжении на экспертном уровне работы по возвращению "удерживаемых с обеих сторон лиц". Обсуждалась также возможность продолжения контактов в "нормандском формате".