Зеркаль рассказала, когда уволится из МИД

Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала, что намерена уволиться с должности, как и собиралась ранее, вероятно, со следующей недели. Об этом она сказала в эфире 24 канала.

Чиновница пояснила, что на текущей неделе "выполнит последнее задание" - проведет процессуальное слушание в Гааге по делу об агрессии РФ в Керченском проливе. "И все, как я и обещала (уйдет с должности, - ред.)", - сказала она.

На вопрос, не хочет ли Зеркаль остаться в МИД как часть системы, которая может сопротивляться России, она ответила: "Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента". Замминистра также заверила, что на момент инаугурации Владимира Зеленского не видела себя в Офисе президента, а указ о ее назначении в МИД вышел до того, как с ней это обсудили.

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