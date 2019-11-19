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Зеркаль рассказала, когда уволится из МИД

Зеркаль рассказала, когда уволится из МИД - Фото
Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)
19.11.2019, 21:59

Оставаться в ведомстве нынешняя замминистра не хочет

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала, что намерена уволиться с должности, как и собиралась ранее, вероятно, со следующей недели. Об этом она сказала в эфире 24 канала.

Чиновница пояснила, что на текущей неделе "выполнит последнее задание" - проведет процессуальное слушание в Гааге по делу об агрессии РФ в Керченском проливе. "И все, как я и обещала (уйдет с должности, - ред.)", - сказала она.

На вопрос, не хочет ли Зеркаль остаться в МИД как часть системы, которая может сопротивляться России, она ответила: "Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента". Замминистра также заверила, что на момент инаугурации Владимира Зеленского не видела себя в Офисе президента, а указ о ее назначении в МИД вышел до того, как с ней это обсудили.

  • 22 мая президент назначил Зеркаль на пост заместителя главы своей Администрации, а спустя час указ об этом убрали с сайта главы государства. На следующий день Зеленский издал другой указ, которым отменил указ о назначении Зеркаль.
  • 14 августа Зеркаль заявила, что планирует завершить свою работу в МИД, и считает, что вместе со своей командой выполнила задачи, которые стояли перед ней.

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