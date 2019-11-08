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Победа Украины: суд ООН рассмотрит иск против России по существу

Победа Украины: суд ООН рассмотрит иск против России по существу - Фото
Международный суд в Гааге (Фото - EPA)
08.11.2019, 17:38

Теперь украинская сторона сможет представить доказательства преступлений России на оккупированных территориях

Сегодня Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию в деле Украины против России о нарушении РФ международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и перейдет к рассмотрению дела по существу.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль после оглашения решения суда рассказала журналистам, что суд полностью отклонил все возражения Российской Федерации. Теперь России придется отвечать в специальном меморандуме перед судом по всем фактам, представленным Украиной, включая дело о гибели рейса MH-17. Зеркаль подчеркнула, что сегодняшнее решение суда впервые позволяет Украине привлечь Россию к ответственности и юридически доказать нарушения международного права с ее стороны.

Зеркаль отдельно остановилась на деле рейса MH-17, отметив, что, несмотря на вето, наложенное Россией в Совбезе ООН на создание специального трибунала, международный суд сможет рассматривать это дело, и международное сообщество снова сможет увидеть, что происходило, и получить доступ ко всем материалам.

Также, по словам Зеркаль, в ближайшее время ожидается решение международного суда относительно юрисдикции в деле о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства.

  • Ранее сегодня Зеркаль высказала надежду, что суд примет позицию Украины и будет "обращать внимание на то, что гибридная агрессия требует гибридной реакции на нее".
  • 19 июля Зеркаль заявляла, что международные суды вроде масштабного процесса "Украина vs Россия" - это своего рода юридические Сталинградские битвы, которые дают стратегическое преимущество стороне, которая выиграет.

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