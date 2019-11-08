Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина vs Россия. В Гааге суд сегодня огласит решение

Украина vs Россия. В Гааге суд сегодня огласит решение - Фото
Елена Зеркаль (фото - president.gov.ua)
08.11.2019, 09:59

Замглавы МИД отметила, что сегодня "будет сложный день и важный одновременно"

Сегодня Международный Суд ООН объявит свое решение относительно предыдущих возражений РФ по делам о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ). Об этом сообщила у себя в Facebook заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины в деле "Украина против Российской Федерации" Елена Зеркаль.

"Это будет сложный день и важный одновременно. Cтанет ясно, какой именно подход будет применять суд к этому делу. Будет ли это исключительно формальный подход, на применении которого настаивает РФ, или суд примет позицию Украины и будет обращать внимание на то, что гибридная агрессия требует гибридной реакции на нее", - подчеркнула Зеркаль.

Читайте также: MH17. Зеркаль раскрыла, что мешает Малайзии "увидеть" вину России

Она отметила, что кроме агрессии Россия прибегла к нарушению многочисленных норм международного права. "Нашим ответом и реакцией является использование различных площадок для привлечения России к международной ответственности за такие нарушения", - добавила она.

Объявление решения состоится в открытом судебном заседании в 15:00 по местному времени, уточняет Укринформ. Если аргументы Украины признают убедительными, то Международный суд ООН сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

Украине будут помогать юридические советники Марни Чик и Джонатан Гимблет из международной юридической компании "Covington & Burling LLP".

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.

Украина обвиняет Россию в спонсировании и снабжении гибридной армии РФ в Донбассе; обстрелах из РСЗО кварталов Мариуполя и Краматорска, а также пассажирского автобуса у Волновахи; сбивании лайнера МН17; запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и многих других преступлениях.

  • 19 июля Зеркаль заявляла, что международные суды вроде масштабного процесса "Украина vs Россия" - это своего рода юридические Сталинградские битвы, которые дают стратегическое преимущество стороне, которая выиграет.

Смотрите также: Как Россия манипулировала вчера на Суде ООН в Гааге: фото и видео

Напишите нам
Зеркаль Елена гаага суд оон решение
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 