MH17. Нидерланды пояснили, как будут расследовать "роль Украины"

Место катастрофы MH17 (Фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел Нидерландов пояснили, что инициирование парламентом страны расследование ситуации с незакрытым воздушным пространством над Донбассом в день катастрофы самолета рейса МН17 не имеет ничего общего с судом по наказанию виновных в крушении. Об этом заявил глава МИД Стефан Блок на брифинге в Киеве, пишет Европейская правда.

Дипломат пояснил, что парламент Нидерландов попросил правительство получить больше информации о закрытии воздушного пространства. "Это просто просьба изучить вопрос, это не официальное следствие", - уточнил он.

Он добавил, что в Нидерландах отдельно изучат аналогичные решения авиационных служб РФ.

"С начала расследования трагедии члены семей погибших поднимали вопрос, почему воздушное пространство выше 10 км не было закрыто. Поэтому это расследование призвано исследовать закрытие воздушного пространства на территориях вокруг зоны конфликта, включая пространство Российской Федерации", - заявил он.

По словам главы МИД, эта работа не связана с судебными процедурами по поиску виновных в катастрофе, которые в настоящее время продолжаются.

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