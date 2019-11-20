"Вжарим-вжарим". Зеркаль - о репарациях в случае победы в Гааге

Елена Зеркаль (скриншот из видео Bihus.info)

Если Суд ООН по искам "Украина против России" вынесет решение в пользу официального Киева, Украина должна будет "вжарить" - то есть, добиваться взыскания компенсаций со страны-оккупанта. Так в эфире программы BIHUS.info на 24 канале сказала замглавы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль, которая курирует эти дела в международных судах.

Ведущий программы задал Зеркаль вопрос: "вжарит" ли Украина России насчет компенсации. Замглавы МИД уточнила, что это не совсем дипломатическое выражение, но отметила - "надо вжарить".

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"Вжарим-вжарим. Если позволят, то вжарим", - сказала она, добавив, что была бы довольна, если бы это позволили сделать ей.

Она полагает, что вердикт по делам о финансировании РФ терроризма в Украине и расовой дискриминации в Крыму будет не ранее чем через два-три года.

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