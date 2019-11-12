В перспективе Путина можно привлечь к ответственности – Зеркаль

Елена Зеркаль (Фото: пресс-служба YES©2019)

Привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности в международном суде возможно, но в отдаленной перспективе. Об этом замминистра иностранных дел Елена Зеркаль заявила сегодня на брифинге.

Она отметила, что в иске Украины, поданном в международный суд, фигурируют фамилии Шойгу, Жириновского, Миронова и Зюганова. "Что касается Путина - я думаю, что это возможно, но не в близкой перспективе", - рассказала она.

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Она объяснила, что в случае победы Украины в суде, это будет означать признание их как людей, причастных к финансированию терроризма.

"Возможно, это недостаточно жестко. Мы все хотели бы, чтобы они отвечали в Гаагском трибунале, но в истории случаются разные события, и мы не знаем, что будет через пять лет", - сказала она и добавила, что, возможно, что они также когда-нибудь окажутся в Международном уголовном суде.

8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию в деле Украины против России о нарушении РФ международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и перейдет к рассмотрению дела по существу.

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