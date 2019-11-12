У Путина отреагировали на идею встретиться с Зеленским тет-а-тет

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи украинского лидера Владимира Зеленского и Владимира Путина на нейтральной территории. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу нормандского формата", - заявил Песков.

Ранее Назарбаев предложил организовать встречу украинского и российского лидеров в Казахстане. По его словам, Зеленский уже дал согласие.

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