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У Путина отреагировали на идею встретиться с Зеленским тет-а-тет

У Путина отреагировали на идею встретиться с Зеленским тет-а-тет - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
12.11.2019, 12:23

В Кремле считают, что неподготовленная встреча "принесет мало пользы"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи украинского лидера Владимира Зеленского и Владимира Путина на нейтральной территории. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу нормандского формата", - заявил Песков.

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Владимир Зеленский Нурсултан Назарбаев владимир путин дмитрий песков встреча нормандский формат
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