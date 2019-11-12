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Арахамия: Надо говорить с Путиным, чтобы выйти из Минска

Арахамия: Надо говорить с Путиным, чтобы выйти из Минска - Фото
Давид Арахамия (фото - LIGA.net)
12.11.2019, 08:11

Политик считает условия соглашений "кабальными"

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал в интервью LIGA.net, что нормандская встреча необходима для того, чтобы уйти от "кабальных" минских договоренностей. 

- Зачем нам сейчас нормандская встреча с "живым" Путиным? – спросил журналист.

- Чтобы уйти от минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат, - ответил политик.

Арахамия считает, что на смену минскому формату должен прийти "другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины". В то же время он отмечает,что у новой власти нет времени, чтобы "накапливать ресурс" для усиления переговорной позиции, поскольку электорат "просил двигаться в сторону мира".

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владимир путин минские соглашения нормандский формат минск Давид Арахамия
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