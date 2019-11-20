Нескоро. В Гааге назвали день, когда РФ ответит на иск Украины

Гаага, Суд ООН (скриншот из видеозаписи Радио Свобода)

Суд ООН в Гааге, который 8 ноября признал свою юрисдикцию в деле "Украина vs РФ" и перейдет к рассмотрению дела по существу, дал России больше года на подготовку ответа на иск Украины. Об этом говорится в решении суда.

У Кремля есть время до 8 декабря 2020 года, чтобы подать свой контрмеморандум.

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Справка. 16 января 2017-го Украина подала в суд ООН иск против РФ: добивается признания того, что Россия в рамках гибридной войны нарушила две конвенции - по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Вердикт ожидается не ранее 2022 года. Куратор иска - замглавы МИД Елена Зеркаль - вскоре уволится: говорит, не может оказывать сопротивление РФ, "будучи дипломатом в МИД, который выполняет решения президента". Уже известно, кто ее заменит.