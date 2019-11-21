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Зеленский рассказал, на каких условиях Россия вернула корабли

Зеленский рассказал, на каких условиях Россия вернула корабли - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)
21.11.2019, 07:33

Глава государства заверяет: о возврате кораблей и моряков он "просто договорился по телефону"

Страна-агрессор РФ вернула захваченные ею корабли якобы без всяких условий. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге в Очакове.

"Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мне кажется и нам всем, я знаю это, что мы правы в этой ситуации. Поэтому наши ребята должны были вернуться. И я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет", - подчеркнул президент.

Справка. 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине. По словам главнокомандующего ВМС Игоря Воронченко, с них "украли даже унитазы". Зеленский вскоре заявил, что Украина будет добиваться от РФ возврата снятого с кораблей оборудования.

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