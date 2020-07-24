В ООН отреагировали на договоренность ТКГ о перемирии на Донбассе с 27 июля
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренности ТКГ о перемирии на Донбассе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать договоренности, достигнутые трехсторонней контактной группой о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
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В заявлении отмечается, что генсек ООН "призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые по-прежнему наиболее страдают от продолжающихся боевых действий".
Генсек ООН считает, что необходимо облегчить гуманитарный доступ и условия вдоль линии разграничения.
Гутерриш призывает все заинтересованные стороны принять дальнейшие меры для обеспечения нового импульса в мирных усилиях "нормандской четверки", ТКГ и ОБСЕ.
- 22 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.
- Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует, что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.
- Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо утверждает, что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".
- На вопрос о том, кто со стороны боевиков будет нести ответственность за нарушение перемирия, Зеленский сказал, что последние договоренности об условиях прекращения огня - "обобщенное заявление", которое в дальнейшем должны конкретизировать на переговорах в минском формате.
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