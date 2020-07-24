В ООН отреагировали на договоренность ТКГ о перемирии на Донбассе с 27 июля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренности ТКГ о перемирии на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать договоренности, достигнутые трехсторонней контактной группой о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

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В заявлении отмечается, что генсек ООН "призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые по-прежнему наиболее страдают от продолжающихся боевых действий".

Генсек ООН считает, что необходимо облегчить гуманитарный доступ и условия вдоль линии разграничения.

Гутерриш призывает все заинтересованные стороны принять дальнейшие меры для обеспечения нового импульса в мирных усилиях "нормандской четверки", ТКГ и ОБСЕ.

22 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.

Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует, что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо утверждает , что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".

На вопрос о том, кто со стороны боевиков будет нести ответственность за нарушение перемирия, Зеленский сказал , что последние договоренности об условиях прекращения огня - "обобщенное заявление", которое в дальнейшем должны конкретизировать на переговорах в минском формате.

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Арина Толина

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