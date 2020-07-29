СБУ: Боевики на Донбассе получали соцвыплаты из госбюджета Украины

Контрразведчики заявляют о разоблачении группы людей, получавших деньги в украинских банках и переправлявших их на оккупированную территорию

Контрразведка Службы безопасности заявила о разоблачении и прекращении действия механизма незаконного получения социальных выплат из госбюджета Украины боевиками террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, контрразведчики задокументировали действия группы людей, создавших механизм противоправной выдачи социальных выплат в том числе боевикам.

По предварительным данным следствия, подозреваемые за деньги оформляли жителям временно оккупированной территории Донецкой области паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они лично получали документы и переправляли их через линию разграничения.

Сообщается, что сегодня, 29 июля, в Бахмуте оперативники спецслужбы задержали трех человек, среди которых работник госбанка, при попытке снятия наличных денег для дальнейшего перемещения их на временно оккупированную территорию.

Отмечается, что во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли наличные деньги, банковские карточки и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банковских учреждениях, в том числе для людей, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

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Наталия Медведева

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