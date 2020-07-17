СБУ: Задержан один из организаторов "референдума" 2014 года в Луганской области

По данным следствия органов безопасности, ранее подозреваемый возглавлял управление транспорта Луганского горсовета

В Северодонецке сотрудники Службы безопасности задержали одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" по созданию террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия органов безопасности, подозреваемый – бывший украинский чиновник, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета. Весной 2014-го, заявляют в СБУ, он присоединился к пророссийским террористам и стал активным участником антиукраинских митингов в областном центре.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что подозреваемый получил должность так называемого "председателя координационного народного совета Луганской области".

По данным Службы безопасности, он принимал активное участие в организации и проведении в регионе антиконституционного "референдума" 2014 года о создании террористической организации "ЛНР".

В спецслужбе сообщают, что подозреваемому не удалось долго удержаться на руководящих позициях у террористов.

По оперативной информации, в течение нескольких лет бывший чиновник пытался заниматься бизнесом на временно оккупированной территории. Затем он решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины. Сотрудники СБУ установили его местонахождение в Северодонецке.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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Наталия Медведева

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