Сорван план спецслужб РФ: планировали взорвать в городе цистерны с аммиаком

Контрразведка Службы безопасности Украины вместе с бойцами "Альфы" задержала в зоне боевых действий на востоке мужчину, которого спецслужбы называют агентом ФСБ РФ. По данным СБУ, он прибыл с временно оккупированной территории для совершения теракта на объекте критической инфраструктуры в Луганской области.

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Мужчину задержали "на горячем", когда он изымал из заранее подготовленного в лесу тайника два гранатомета РПГ-22 с боеприпасами к ним. Контрразведчики выяснили, что по указанию ФСБ он должен был совершить диверсию, подорвав цистерны с 3,5 тоннами аммиака на территории химзавода "Азот" в Северодонецке.

По данным СБУ, задержанный - житель временно оккупированных Ровеньков, который с 2014 года участвовал в войне против Украины, после чего был привлечен сотрудниками ФСБ к негласному сотрудничеству.

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