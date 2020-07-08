Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ показала момент задержания в Луганской области предполагаемого пособника российских оккупантов

Контрразведка Службы безопасности Украины вместе с бойцами "Альфы" задержала в зоне боевых действий на востоке мужчину, которого спецслужбы называют агентом ФСБ РФ. По данным СБУ, он прибыл с временно оккупированной территории для совершения теракта на объекте критической инфраструктуры в Луганской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мужчину задержали "на горячем", когда он изымал из заранее подготовленного в лесу тайника два гранатомета РПГ-22 с боеприпасами к ним. Контрразведчики выяснили, что по указанию ФСБ он должен был совершить диверсию, подорвав цистерны с 3,5 тоннами аммиака на территории химзавода "Азот" в Северодонецке.

По данным СБУ, задержанный - житель временно оккупированных Ровеньков, который с 2014 года участвовал в войне против Украины, после чего был привлечен сотрудниками ФСБ к негласному сотрудничеству.

Читайте также: "Каждая минута на счету". В Киеве похитили бизнесмена: возможно, это дело рук ФСБ России

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: война, сбу, луганская область, фсб, диверсия, контрразведка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Сорван план спецслужб РФ: планировали взорвать в городе цистерны с аммиаком
Сорван план спецслужб РФ: планировали взорвать в городе цистерны с аммиаком
Финал Кубка Украины. "Динамо" vs "Ворскла": где и когда смотреть матч
Финал Кубка Украины. "Динамо" vs "Ворскла": где и когда смотреть матч
Порошенко в суде. Пятому президенту избирают меру пресечения - трансляция
Порошенко в суде. Пятому президенту избирают меру пресечения - трансляция
Недвижимость Вагиф Алиев купил "Книжный рынок" на Петровке. Когда там появится новый ТРЦ?
Украина обновила рекорд экспорта зерновых
Продовольствие Украина обновила рекорд экспорта зерновых
Адреналиновая фаза прошла. Закатывайте рукава и бегите спасать свои команды
Мнение Адреналиновая фаза прошла. Закатывайте рукава и бегите спасать свои команды
Популярное
фото/видео
Сорван план спецслужб РФ: планировали взорвать в городе цистерны с аммиаком
Сорван план спецслужб РФ: планировали взорвать в городе цистерны с аммиаком
Финал Кубка Украины. "Динамо" vs "Ворскла": где и когда смотреть матч
Финал Кубка Украины. "Динамо" vs "Ворскла": где и когда смотреть матч 10:19
Порошенко в суде. Пятому президенту избирают меру пресечения - трансляция
Порошенко в суде. Пятому президенту избирают меру пресечения - трансляция 10:07
Разоблачили группу амфетаминщиков: торговали в Украине, за рубежом - фото, видео
Разоблачили группу амфетаминщиков: торговали в Украине, за рубежом - фото, видео 06:25
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 