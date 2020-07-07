В Киеве задержан внештатный сотрудник российской разведки - СБУ

Гражданин Украины в течение 2014-2020 годов выполнял функции одного из "кураторов" главарей террористической организации ДНР, говорят в СБУ

СБУ сообщила о задержании в Киеве внештатного сотрудника Главного разведывательного управления РФ, который принимал активное участие в создании "разведывательного управления ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Там говорят, что гражданин К. в течение 2014-2020 годов выполнял функции одного из "кураторов" главарей террористической организации ДНР по линии ГРУ РФ.

"В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ, он принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений указанной террористической организации", - сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что задержанный является гражданином Украины. В ближайшее время ему будет вручено подозрение в создании террористической группы или организации.

В ведомстве сообщили, что у них есть записи телефонных разговоров К., раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над главарями боевиков.

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"Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других", - сказано в сообщении.

Важная часть обнародованных записей - разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной Хмурый) и Леонидом Харченко (позывной Крот), объявленных в международный розыск по делу рейса MH17, отметили в СБУ.

17 июня в Одессе контрразведчки СБУ задержали местного жителя, который подозревается в попытке дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Вадим Ребрина

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