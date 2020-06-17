СБУ: Задержан одессит, который призывал к созданию "народной республики" - фото

В Одессе контрразведчки Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который подозревается в попытке дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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В СБУ заявляют, что одессит наладил связи с пророссийскими боевиками и по их заданию размещал в соцсетях деструктивные материалы, призывая жителей области поддержать псевдоформирования террористов, а также создать так называемую "Одесскую народную республику".
Правоохранители провели обыски по месту регистрации и проживания подозреваемого. Обнаруженные материалы привлекли к делу.