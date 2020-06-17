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СБУ: Задержан одессит, который призывал к созданию "народной республики" - фото

СБУ: Задержан одессит, который призывал к созданию "народной республики" - фото - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
17.06.2020, 16:30

В Одессе задержали мужчину, который, по данным СБУ, призывал жителей области к сепаратистским действиям

В Одессе контрразведчки Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который подозревается в попытке дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ заявляют, что одессит наладил связи с пророссийскими боевиками и по их заданию размещал в соцсетях деструктивные материалы, призывая жителей области поддержать псевдоформирования террористов, а также создать так называемую "Одесскую народную республику". 

Правоохранители провели обыски по месту регистрации и проживания подозреваемого. Обнаруженные материалы привлекли к делу.

  • 17 июня сообщалось, что СБУ накрыла неонацистскую группировку. СБУ заявляет, что подозреваемые являются последователями австралийского террориста Брентона Тарранта, устроившего теракт в Новой Зеландии в 2019 году.
Владислав Сердюк
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