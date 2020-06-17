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"Последователи Брентона Тарранта". СБУ накрыла неонацистскую группировку - фото

"Последователи Брентона Тарранта". СБУ накрыла неонацистскую группировку - фото - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
17.06.2020, 11:35

СБУ заявляет, что подозреваемые являются последователями австралийского террориста Брентона Тарранта, устроившего теракт в Новой Зеландии в 2019 году

Оперативники Службы безопасности Украины раскрыли и прекратили деятельность неонацистской радикальной группировки, возглавляемой гражданином РФ. Следственные действия проходили в Киеве и Харькове. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, участники группы якобы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, пропагандирующего этнический и культурный геноцид, призывающего к терактам и массовым убийствам. В марте 2019 года Таррант совершил теракт в мечетях в Новой Зеландии. Он убил 49 человек. 

Подозреваемые, по заявлению СБУ, занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Часть материалов они получали из РФ. Оперативники СБУ задокументировали распространение изданий террористической направленности через Telegram и закрытые группы в соцсетях.

В ходе обысков изъяты более 300 экземпляров нацистских изданий, нацистскую символику, оружие, патроны, взрывчатку.

  • 15 марта 2019 года произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, около полусотни ранены.
  • За терактом стоит 28-летний австралийский радикал Брентон Таррант, который расстреливал людей и стримил это в соцсети. 
  • В своем "манифесте" он написал, что среди прочих стран посещал и Украину, и называет себя "эко-фашистом". 
Владислав Сердюк
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