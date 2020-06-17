"Последователи Брентона Тарранта". СБУ накрыла неонацистскую группировку - фото

Оперативники Службы безопасности Украины раскрыли и прекратили деятельность неонацистской радикальной группировки, возглавляемой гражданином РФ. Следственные действия проходили в Киеве и Харькове. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным СБУ, участники группы якобы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, пропагандирующего этнический и культурный геноцид, призывающего к терактам и массовым убийствам. В марте 2019 года Таррант совершил теракт в мечетях в Новой Зеландии. Он убил 49 человек.
Подозреваемые, по заявлению СБУ, занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Часть материалов они получали из РФ. Оперативники СБУ задокументировали распространение изданий террористической направленности через Telegram и закрытые группы в соцсетях.
В ходе обысков изъяты более 300 экземпляров нацистских изданий, нацистскую символику, оружие, патроны, взрывчатку.