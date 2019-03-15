Стрельба в двух мечетях Новой Зеландии: есть погибшие

Иллюстративное фото: EPA

В Новой Зеландии в городе Крайстчерч произошла стрельба в двух мечетях - Аль-Нур и Линвуд Масджид. Об этом сообщает Би-би-си.

В полиции заявили, что в результате есть "многочисленные жертвы", не уточнив их точное количество.

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По информации The New Zealand Herald, погибли от девяти до 27 человек, 30 человек доставили в больницу.

В городе закрыли школы, больницу и здание городского совета, жителей попросили не выходить на улицы и отказаться от посещения мечетей.

Сотрудник полиции Новой Зеландии Майк Буш сообщил об одном задержанном, сейчас ведется поиск других подозреваемых в нападении.

По предварительной информации, нападавших было двое, один из них - австралиец, который написал манифест, уточнив, что "это - террористический акт". Во время стрельбы один из подозреваемых в нападении вел прямую трансляцию.

Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала происходящее "одним из самых мрачных дней Новой Зеландии".

13 марта 2019 года в бразильском штате Сан-Паулу в государственной школе произошла стрельба. Погибли семь учеников и учитель.