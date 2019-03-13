Стрельба в школе в Бразилии: убиты семь учеников и учитель

Фото: twitter.com/TheBWPost

В бразильском штате Сан-Паулу в государственной школе произошла стрельба. Погибли семь учеников и учитель. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местных полицейских.

В числе погибших школьников - два подростка, которые пришли в школу в масках, с оружием и устроили стрельбу. Они покончили с собой.

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По словам губернатора штата, жертвы были жестко убиты.

18 февраля сообщалось, что по меньшей мере шесть человек были убиты и еще трое ранены в результате стрельбы на уличной вечеринке в пригороде Мехико - Истапалапа.