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13.03.2019, 16:49

Стрельба в школе в Бразилии: убиты семь учеников и учитель

Стрельба в школе в Бразилии: убиты семь учеников и учитель - Фото
Фото: twitter.com/TheBWPost

Нападавшие - двое школьников, они застрелены

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В бразильском штате Сан-Паулу в государственной школе произошла стрельба. Погибли семь учеников и учитель. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местных полицейских.

В числе погибших школьников - два подростка, которые пришли в школу в масках, с оружием и устроили стрельбу. Они покончили с собой.

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По словам губернатора штата, жертвы были жестко убиты.

18 февраля сообщалось, что по меньшей мере шесть человек были убиты и еще трое ранены в результате стрельбы на уличной вечеринке в пригороде Мехико - Истапалапа.

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Теги: дети, стрельба, школа, Бразилия
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